البورصة تتداول اسهما بقيمة مالية بلغت 6 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 59 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 17 مليارا و575 مليونا و877 ألف سهم بارتفاع بلغ نسبته 235% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و805 مليونا و295 الفا دينار مرتفعا بنسبة 10% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2862 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 584.71 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.43% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 103 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 196 مليون دينار من خلال تنفيذ 146 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 108 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 216 مليون دينار من خلال تنفيذ 178 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.