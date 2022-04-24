البورصة تتداول اسهما بقيمة بلغت 26 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول اسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من 26 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 48 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 17 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 23 مليارا و715 مليونا و 735 الف سهم بقيمة مالية بلغت 26 مليارا و256 مليونا و183 ألف دينار من خلال تنفيذ 3116 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 593.62 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.43% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 727 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 693 مليون دينار من خلال تنفيذ 125 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 251 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 706 مليون دينار من خلال تنفيذ 303 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.