البورصة العراقية تغلق على "ارتفاع" بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 149400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار.