البورصة العراقية: 28 شركة تتداول اسهماً بقيمة 115 مليار دينار في شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 171 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 115 مليار دينار خلال شهر ايلول الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال ايلول الماضي بلغت 58 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 24 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين فيما يستمر توقف 23 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 171 مليارات و165 مليونا و 899 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 115 مليارا و488 مليون دينار من خلال تنفيذ 8262 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 587 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر ايلول بلغ 1.885 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.368 مليار دينار من خلال تداول 15 شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 19.045 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 6.361 مليار دينار من خلال تداول 13 شركة مساهمة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.