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البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-26T10:37:02+0000
البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 6 مليار سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 7 مليار دينار عراقي خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 48 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، فيما يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ  6 مليار و510 مليون و9 الف سهم بانخفاض بلغ 57.40% قياساً بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 15 مليار و280 مليون و376 الف دينار بانخفاض 46% قياساً بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 3211 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 576.76 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.64% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 1650 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 2734 مليون دينار من خلال تنفيذ 422 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 463 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 976 مليون دينار من خلال تنفيذ 227 صفقة.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏

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