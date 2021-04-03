البورصة العراقية توقف 19 شركة تداول

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، يوم السبت، عن ايقاف 19 شركة تداول لعدم التزامها بتعليمات بالإفصاح المالي الاسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 31 شركة، ارتفعت فيه 25 شركة وانخفضت خمس شركات ولم يتداول في شركة واحدة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق بعد تنظيمه لخمس جلسات".

وبين أنه "تم إيقاف تداول الاسهم 19 شركة لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ ملياراً و550 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 918 مليوناً و802 الف دينار من خلال تنفيذ 778 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 581.33 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2.68% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه".

واشار السوق الى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغت 52 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 124 مليون دينار من خلال تنفيذ 40 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق سبعة ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 13 مليون دينار من خلال تنفيذ 18 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.