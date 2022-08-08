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البورصة العراقية توقف نشاطها يوماً واحداً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-08T10:09:20+0000
البورصة العراقية توقف نشاطها يوماً واحداً

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، يوم الاثنين، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد.

وقالت إدارة السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوم واحد لمناسبة العاشر من محرم، فإنه لن يتم تنظيم جلسة التداول بالأسهم ".

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من يوم الاربعاء المصادف 10 آب وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية) ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الاحد حتى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

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