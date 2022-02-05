البورصة العراقية تكشف عن تداول أسهم بأكثر من 48 مليار دينار في شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 45 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 48 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال كانون الثاني الماضي بلغت 58 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 25 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين فيما يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 45 مليارا و374 مليونا و 109 آلاف سهم بقيمة مالية بلغت 48 مليارا و610 ملايين دينار من خلال تنفيذ 11599 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 577.4 نقطة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر كانون الثاني بلغ 1.225 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.492 مليار دينار من خلال تداول 12 شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 2.342 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 2.921 مليار دينار من خلال تداول 23 شركة مساهمة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.