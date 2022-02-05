سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البورصة العراقية تكشف عن تداول أسهم بأكثر من 48 مليار دينار في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-05T11:19:41+0000
البورصة العراقية تكشف عن تداول أسهم بأكثر من 48 مليار دينار في شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 45 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 48 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال كانون الثاني الماضي بلغت 58 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 25 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين فيما يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 45 مليارا و374 مليونا و 109 آلاف سهم بقيمة مالية بلغت 48 مليارا و610 ملايين دينار من خلال تنفيذ 11599 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 577.4  نقطة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر كانون الثاني بلغ 1.225 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.492 مليار دينار من خلال تداول 12 شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 2.342 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 2.921 مليار دينار من خلال تداول 23 شركة مساهمة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

related

خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 140 مليار سهم بقيمة 113 مليار دينار

Date: 2021-09-02 10:30:08
خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 140 مليار سهم بقيمة 113 مليار دينار

البورصة العراقية تتداول أسهم 30 شركة بقيمة مالية بلغت 700 مليون دينار

Date: 2021-05-04 12:35:30
البورصة العراقية تتداول أسهم 30 شركة بقيمة مالية بلغت 700 مليون دينار

البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر من مليار دينار

Date: 2021-11-28 13:19:35
البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر من مليار دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة أكثر من مليار دينار

Date: 2021-04-15 10:46:32
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة أكثر من مليار دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

Date: 2021-04-20 11:39:19
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

Date: 2021-04-29 12:37:56
البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

سوق العراق للأوراق المالية يوقف نشاطه لمدة 12 أيام

Date: 2020-07-27 08:14:17
سوق العراق للأوراق المالية يوقف نشاطه لمدة 12 أيام

البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة بلغت 812 مليار دينار في سنة

Date: 2022-01-09 12:29:04
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة بلغت 812 مليار دينار في سنة