البورصة العراقية تغلق على انخفاض بنسبة 0.24%

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاربعاء، ان مؤشر أسعار البورصة اغلق على انخفاض بنسبة 0.24 في المئة.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 30 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق"، مبينا أنه اسهم 6 شركات ارتفعت خلال الجلسة وانخفضت اسهم 10 آخرى.

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 817 مليوناً و562 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 879 مليونا و197 الف دينار"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 591.78 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.24% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأفاد بأن "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 11 الف سهم بقيمة مالية بلغت 902 الف دينار من خلال تنفيذ صفقتين على اسهم شركة واحدة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 24 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 13 مليون دينار من خلال تنفيذ 15 صفقة على اسهم 4 شركات".

وتابع التقرير ان "الشركات الاكثر ربحية كان السجاد والمفروشات وبتغيير بلغ نسبته 9.33% يليها شركة المصرف المتحد وبتغيير بلغ 6.25%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هو طريق الخازر الانشائية وبتغيير بلغ -19.61 %، يليها المصرف الوطني وبنسبة تغيير بلغ -4.76%".

وأشار إلى أن اكثر الشركات نشاطا من حيث الاسهم المتداولة كان مصرف اسيا العراق يليه المصرف المتحد، فيما كان اكثر الشركات نشاطا من حيث القيمة المتداولة هو مصرف اسيا العراق تليه المنتجات الزراعية.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.