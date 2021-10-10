البورصة العراقية تغلق أبوابها مع بدء الانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ أغلقت البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان أبوابها مع بدء الانتخابات البرلمانية في العراق.

وقال مراسل شفق نيوز ان البورصة الرئيسية في الكفاح والحارثية أغلقت بعد قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية باستثناء الصيدليات والغذائية والخضار والافران نتيجة إجراء الانتخابات البرلمان.

واشار المراسل الى ان البورصة في اربيل عاصمة كوردستان هي الاخرى اغلقت بعد قرار حكومة الاقليم بإعلان عطلة رسمية بمناسبة الانتخابات البرلمانية.

وذكر صاحب محل صيرفة في حديث لوكالة شفق نيوز ان بورصة بغداد مغلقة، اضافة الى جميع محال الصيرفة، متوقعا افتتاح بعض هذه المحال عصر هذا اليوم مع انتهاء عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية، مبينا ان اسعار البورصة اغلقت عصر يوم امس على 148300 دينار لكل 100 دولار.