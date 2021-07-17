البورصة العراقية تعلن عن إيقاف تداولها لمدة خمسة أيام

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن إيقاف نشاطه لمدة خمسة أيام.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية ابتداء من يوم غد الأحد فإنه لن تنظم جلسات التداول للفترة من الأحد 18 تموز لغاية الخميس 22 تموز 2021 لاعلانها عطلة عيد الاضحى".

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من الاحد المقبل".

يذكر ان ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.