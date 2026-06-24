البورصة العراقية تعلق جلسة تداول الخميس وتستأنفها الأحد

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، تعليق جلسة التداول ليوم غدٍ الخميس الموافق 25 حزيران 2026، على أن تُستأنف الجلسات يوم الأحد 28 حزيران.

وقال السوق في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار تعليق جلسة التداول جاء استناداً إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تزامناً مع إحياء ذكرى العاشر من محرم الحرام.

وأشار إلى أن جلسات التداول ستباشر أعمالها مجدداً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 حزيران 2026، وفق المواعيد المعتادة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.