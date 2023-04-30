البورصة العراقية تعطل نشاطها غداً الإثنين

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، عن إيقاف نشاطه لمدة ليوم غد لكونه عطلة رسمية.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوم واحد لمناسبة عيد العمال العالمي فإنه لن ينظم جلسات التداول ليوم غد الاثنين المصادف 1 أيار 2023.

وبين "ستكون أول جلسة تداول بعد العطلة واعتبارا من يوم الثلاثاء 2 أيار 2023 وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.