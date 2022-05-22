البورصة العراقية تسجل تداولا بأكثر من 10 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 10 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 51 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 14 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 5 مليارات و 895 مليونا و 797 الف سهم بقيمة مالية بلغت 10 مليارات و15 مليونا و299 ألف دينار، من خلال تنفيذ 3105 صفقات"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 583.47 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.65% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 48 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 207 ملايين دينار من خلال تنفيذ 11صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 590 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 966 مليون دينار من خلال تنفيذ 507 صفقات.

وينظم سوق العراق للأوراق المالية خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.