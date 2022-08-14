البورصة العراقية تسجل تداولا بأكثر من "ملياري دينار" في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول اسهماً بقيمة مالية بلغت أكثر من ملياري دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 52 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 31 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 1 مليار و64 مليونا و 725 ألف سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و20 مليونا و50 الف دينار من خلال تنفيذ 1610 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 566.47 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.37% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 67 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 97 مليون دينار من خلال تنفيذ 56 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 206 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و297 مليون دينار من خلال تنفيذ 167 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس ما عدا العطلة الرسمية، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والخدمات والسياحة والفنادق.