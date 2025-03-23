البورصة العراقية تسجل تداولات بأكثر من 12 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهم بقيمة تجاوزت 12 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم التداولات.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 57 شركة مساهمة، في حين لم يتم تداول أسهم 40 شركة بسبب عدم توافق أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 7 شركات أخرى لعدم تقديم الإفصاح المالي، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأشار التقرير إلى أن "إجمالي عدد الأسهم المتداولة بلغ 6 مليارات و 367 مليوناً و526 ألف سهم، بزيادة نسبتها 70.89% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما بلغت القيمة المالية للتداولات 12 ملياراً و 467 مليوناً و806 آلاف دينار، محققة ارتفاعاً بنسبة 55.76% عن الأسبوع الذي سبقه، عبر تنفيذ 2627 صفقة".

وأوضح أن "مؤشر الأسعار المتداولة (ISX60) أغلق عند 987.24 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.65% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

أما فيما يتعلق بتداولات المستثمرين الأجانب، فقد كشف السوق عن "شراء المستثمرين غير العراقيين 799 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 3 ملايين دينار عبر تنفيذ 6 صفقات، بينما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبلهم 682 مليون سهم بقيمة 2 مليار دينار من خلال 97 صفقة".

يُذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ويضم 104 شركات مساهمة تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.