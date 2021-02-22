البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أكثر من 1.9 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 1.5 مليار دينار، فيما اوقفت 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 34 شركة من أصل 103 شركة مدرجة في السوق وارتفعت خلال جلسة اليوم 18 شركة أسهمها، فيما انخفضت أسهم 4 شركات"، مبينا أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي بلغت 21 شركة".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ مليار و 974 مليون و313 الف سهم بقيمة مالية بلغت مليار و540 مليون دينار من خلال تنفيذ 563 صفقة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX 60 أغلق على 551.38 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.25% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 79 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 41 مليون دينار من خلال تنفيذ 23 صفقات على أسهم 4 شركات، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق مليون سهم بقيمة مالية بلغت 8 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة على أسهم 85 شركات".

وتابع أن "الشركات الأكثر ربحية كانت شركة المصرف المتحد وبتغيير بلغ نسبته 11.11% يليها شركة بغداد للنقل العام وبتغيير بلغ 9.52%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو مصرف العطاء الإسلامي وبتغيير بلغ -6.25 %، يليها فندق المنصور وبنسبة تغيير بلغ -2.65%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.