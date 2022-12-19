البورصة العراقية تتوقف يوما واحدا

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، الاثنين، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد.

وقال السوق في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوم واحد بدءا من يوم الاحد المصادف 25 كانون الأول لمناسبة مولد السيد المسيح (ع) فإنه لن ينظم السوق جلسة التداول بالأسهم ".

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من يوم الاثنين المصادف 26 كانون الأول وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.