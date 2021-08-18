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البورصة العراقية تتوقف عن التداول الخميس

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-18T09:05:26+0000
البورصة العراقية تتوقف عن التداول الخميس

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للاوراق المالية، يوم الاربعاء، عن إيقاف نشاطه غداً الخميس لوجود عطلة رسمية.

وقال السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء باعلان عطلة رسمية يوم غد الخميس لوجود مناسبة دينية، فأنه سوف لن ينظم جلسة التداول للاسهم لذلك اليوم".

وأضاف السوق أنه "سيباشر نشاطه بعد العطلة الرسمية وابتداء من يوم الاحد المقبل، وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان سوق العراق للاوراق المالية (البورصة العراقية) ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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