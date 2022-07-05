البورصة العراقية تتوقف تسعة ايام

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف نشاطه لمدة تسعة ايام.

وقال السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة تسعة ايام لمناسبة عيد الاضحى المبارك، فإن اخر جلسة للتداول ستكون يوم الخميس 7 تموز ".

واضاف: "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية ابتداء من الاحد المصادف 17 تموز وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان السوق ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.