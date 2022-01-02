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البورصة العراقية تتداول 71 مليار سهم بقيمة 78 مليار دينار خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-02T06:06:32+0000
البورصة العراقية تتداول 71 مليار سهم بقيمة 78 مليار دينار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول 71 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 78 مليار دينار خلال شهر كانون الأول الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال كانون الاول الماضي بلغت 61 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 23 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين فيما يستمر توقف 22 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 105 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 71 مليارا، و287 مليونا، و 271 الف سهم بقيمة مالية بلغت 78 مليارا و155 مليون دينار من خلال تنفيذ 12446 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 20.569 نقطة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر كانون الاول بلغ 5.631 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 5.659 مليارات دينار من خلال تداول 12 شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 3.34 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 5.299 مليارات دينار من خلال تداول 23 شركة مساهمة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية تنظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرجة فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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