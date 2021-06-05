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البورصة العراقية تتداول 54 مليار سهم بقيمة 57 مليار دينار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-05T10:36:20+0000
البورصة العراقية تتداول 54 مليار سهم بقيمة 57 مليار دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 54 مليار سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 57 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 49 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 35 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 54 مليار و830 مليون 510 الف سهم بانخفاض بلغ 39% قياساً بالاسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 90 مليار دينار بانخفاض 39.52% قياساً بالاسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2239 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 565.10 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.45% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 427 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1339 مليون دينار من خلال تنفيذ 329 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 281 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 596 مليار دينار من خلال تنفيذ 181 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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