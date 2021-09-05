البورصة العراقية تتداول 34 مليار سهم بقيمة 8 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن تداول 34 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 8 مليارات دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 33 شركة مساهمة فيما يستمر توقف 21 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 34 مليارا و 977 مليونا و226 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت ثمانية مليارات و501 مليون دينار من خلال تنفيذ 457 صفقة".

وأشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 599.05 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.69% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأضاف السوق ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 27 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 20 مليون دينار من خلال تنفيذ 19 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين مليار سهم بقيمة مالية بلغت مليار دينار من خلال تنفيذ 123 صفقة".

وتابع ان "الشركات الاكثر ربحية كانت الامين للاستثمارات العقارية وبتغيير بلغ نسبته 9.76%، يليها بغداد العراق للنقل العام وبتغيير بلغ 6.21%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هي مصرف بغداد وبتغيير بلغ -9.76 %، يليه الكندي لانتاج اللقاحات وبنسبة تغيير بلغ -2.89%".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏