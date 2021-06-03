البورصة العراقية تتداول 236 مليون سهم بقيمة بلغت 566 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن تداول 236 مليون سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 566 مليون دينارٍ عراقي .

وقالت إدارة السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم، بلغ 29 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 52 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

وأضافت أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 236 مليون و82 الف و 939 سهم بقيمة مالية بلغت 566 مليون و510 الف و643 دينار من خلال تنفيذ 307 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 565.10 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.84% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 92 مليون سهمٍ، بقيمة مالية بلغت 362 مليون دينار من خلال تنفيذ 76 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 73 مليون سهمٍ، بقيمة مالية بلغت 206 مليون دينارٍ من خلال تنفيذ اربع صفقات".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.