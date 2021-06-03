سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البورصة العراقية تتداول 236 مليون سهم بقيمة بلغت 566 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-03T11:25:46+0000
البورصة العراقية تتداول 236 مليون سهم بقيمة بلغت 566 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن تداول 236 مليون سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 566 مليون دينارٍ عراقي .

وقالت إدارة السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم، بلغ 29 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 52 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

وأضافت أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ  236 مليون و82 الف و 939 سهم بقيمة مالية بلغت 566 مليون و510 الف و643 دينار من خلال تنفيذ 307 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 565.10 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.84% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 92 مليون سهمٍ، بقيمة مالية بلغت 362 مليون دينار من خلال تنفيذ 76 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 73 مليون سهمٍ، بقيمة مالية بلغت 206 مليون دينارٍ من خلال تنفيذ اربع صفقات".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

related

البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

Date: 2021-02-22 11:45:41
البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

Date: 2021-01-04 11:39:50
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

Date: 2021-04-17 12:58:10
الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

Date: 2021-04-20 11:39:19
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار

Date: 2021-04-26 10:55:04
البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 500 مليون دينار

Date: 2021-01-21 11:06:17
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 500 مليون دينار

البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

Date: 2021-04-29 12:37:56
البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 1.8 مليار دينار

Date: 2021-02-16 11:47:44
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 1.8 مليار دينار