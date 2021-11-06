البورصة العراقية تتداول 10 مليارات سهم بقيمة 7 مليارات دينار في شهر واحد

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 10 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وذكر السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال تشرين الاول الماضي بلغت 51 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 30 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، فيما يستمر توقف 23 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 105 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 10 مليارات و613 مليوناً و183 الف سهم بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و926 مليون دينار من خلال تنفيذ 4875 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 586.810 نقطة ".

وأوضح أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر تشرين الاول بلغ 1.160 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.142 مليار دينار من خلال تداول 10 شركات مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 754 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 668 مليون دينار من خلال تداول 11 شركة مساهمة".

يذكرأان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.