البورصة العراقية تتداول أولى جلساتها بأكثر من مليون سهم

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية في افتتاح جلساته للأسبوع الحالي من اليوم الاحد، عن تداو ل اكثر من مليون سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من مليون دينار.

وقال السوق في تقرير ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة اسهمها خلال اليوم بلغ 29 شركة من اصل 105 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف السوق أن "عدد الاسهم المتداولة بلغت مليون و911 الف سهم بقيمة مالية بلغت مليون و670 الف دينار، فيما اغلق مؤشر الاسعار المتداولة ISX60 على 498.87 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3.69% عن اغلاقه في الجلسة السابقة".

وبلغ "اسهم المشتراة من المستثمرين الغير العراقيين اليوم الاحد 6 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليون دينار من خلال تنفيذ صفقة واحدة على اسهم شركة واحدة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.