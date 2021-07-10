‏البورصة العراقية تتداول ملياري سهم بقيمة 3 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداول ملياري سهم بقيمة مالية تجاوزت الثلاثة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 48 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 34 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، كما استمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارين و197 ملايين و407 آلاف سهم بانخفاض بلغ 83.55% قياسا بالجلسة الماضية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و143 مليوناً و381 الف دينار بانخفاض 48% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1658 صفقة".

وأشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 568.01 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.98% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واوضح السوق ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 181 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 552 مليون دينار من خلال تنفيذ 70 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 41 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 188 مليون دينار من خلال تنفيذ 52 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏