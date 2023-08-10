البورصة العراقية تتداول أكثر من 9 مليارات سهم في اسبوع

شفق نيوز/ نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر آب/ 2023 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 06/08/2023 الى يوم الخميس المصادف 10/08/2023.

وبحسب بيان للسوق ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (9) مليارات سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (6) مليارات دينار.

وأشار البيان إلى ان مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع أغلق على (723.32) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (767.97) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (5.81%) عن اغلاقه في أول الجلسة.

ولفت إلى أنه خلال الأسبوع تم تنفيذ أكثر من (4900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.