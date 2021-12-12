البورصة العراقية تتداول أكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداول 7 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 7 مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 47 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 36 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع"، مشيراً إلى "استمرار توقف 22 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 105 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 7 مليارات و367 مليون و953 الف سهم بانخفاض بلغ 5.67% قياساً بالجلسة الماضية، بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و525 مليوناً و30 الف دينار بانخفاض 1.85% قياساً بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 4054 صفقة"، موضحاً أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 561.57 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.28% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 2 ملياري سهم بقيمة مالية بلغت 2 ملياري دينار من خلال تنفيذ 290 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 1 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليار دينار من خلال تنفيذ 796 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.