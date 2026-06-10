البورصة العراقية تتداول أكثر من 192 مليار سهم خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأربعاء، تداول 192 مليار سهم بقيمة 184 مليار دينار خلال شهر أيار الماضي.

وذكر تقرير للسوق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 18 جلسة تداول منتظمة خلال الشهر، تداولت فيها 82 شركة من أصل 117 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الصفقات المنفذة بلغ نحو 22,826 صفقة، فيما سجل عدد الأسهم المتداولة أكثر من 192 ملياراً و995 مليون سهم، بقيمة بلغت 184 ملياراً و538 مليون دينار، على مختلف القطاعات".

وأشار التقرير، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة (ISX60) أغلق في نهاية الشهر عند 958.70 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.47% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتحفظ بين المستثمرين خلال فترات التداول".

ويشهد السوق العراقي، الذي يضم قطاعات متنوعة تشمل المصارف والاتصالات والصناعة والتأمين والاستثمار والخدمات، حركة تداول منتظمة رغم التحديات الاقتصادية.