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البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-29T12:37:56+0000
البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن تداول أسهم 34 شركة، فيما أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بنسبة 0.16%.

وقال السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 34 شركة من أصل 103 شركة مدرجة في السوق"، مبينا أنه ارتفعت خلالها أسهم 11 شركة وانخفضت أسهم 12 شركة".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 284 مليون و 764 الف سهم بقيمة مالية بلغت 573 مليون و736 ألف دينار"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 592.74 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.16% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 67 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 213 مليون دينار من خلال تنفيذ 61 صفقة على أسهم ست شركات، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 21 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 53 مليون دينار من خلال تنفيذ 12 صفقة على أسهم 4 شركات".

وتابع أن "الشركات الأكثر ربحية كان الصنائع العصرية وبتغيير بلغ نسبته 7.09% يليها شركة السجاد و المفروشات وبنسبة تغيير بلغت 5.18%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو طريق الخير للاستثمار المالي وبتغيير بلغ -7.89 %، يليها فندق بابل وبنسبة تغيير بلغ -3.66%".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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