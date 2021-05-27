البورصة العراقية تتداول أسهم 30 شركة بقيمة 943 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أسهم 30 شركة بقيمة مالية بلغت أكثر من 943 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم بلغ 30 شركة فيما لم تتداول اسهم 52 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 458 مليونا و858 الفا و427 سهما بقيمة مالية بلغت 943 مليونا و152 الفا و916 دينارا من خلال تنفيذ 475 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 579.27 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.11% عن إغلاقه يوم امس".

وتابع ان "الشركات الاكثر ربحية كانت مصرف اشور وبتغيير بلغ نسبته 2.38% يليها فندق فلسطين وبتغيير بلغ 0.87%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هي مصرف الاستثمار وبتغيير بلغ -3.57 %، يليها الكندي لانتاج اللقاحات وبنسبة تغيير بلغ -2.89%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.