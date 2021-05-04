البورصة العراقية تتداول أسهم 30 شركة بقيمة مالية بلغت 700 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن تداول أسهم 30 شركة بقيمة مالية بلغت أكثر من 700 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم بلغ 30 شركة فيما لم يتم تداول أسهم 51 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 484 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 717 مليون دينار من خلال تنفيذ 489 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 589.18 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.01% عن إغلاقه في اليوم الذي سبقه".

وأشار إلى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 14 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 69 مليون دينار من خلال تنفيذ 13 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.