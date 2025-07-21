البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 7.8 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة تجاوزت 7.8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها بلغ 61 شركة مساهمة، فيما لم تُتداول أسهم 35 شركة بسبب عدم تلاقي أوامر الشراء مع أوامر البيع، بينما تستمر 8 شركات بالإيقاف نتيجة عدم تقديم الإفصاحات المطلوبة من أصل 104 شركات مدرجة.

وأوضح أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 5 مليارات و415 مليوناً و321 ألف سهم، بارتفاع نسبته 150% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وبقيمة مالية بلغت 7 مليارات و885 مليوناً و292 ألف دينار، مرتفعة بنسبة 34%، من خلال تنفيذ 4438 صفقة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق عند 979.85 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.61% عن إغلاقه في الجلسة السابقة.

وفي ما يخص تداولات المستثمرين غير العراقيين، بلغ عدد الأسهم المشتراة 128 مليون سهم بقيمة 527 مليون دينار من خلال 82 صفقة، بينما بلغ عدد الأسهم المباعة 307 ملايين سهم بقيمة 645 مليون دينار من خلال 11 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ويضم 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات متعددة منها: المصارف، الاتصالات، الصناعة، الزراعة، التأمين، الاستثمار المالي، السياحة، الفنادق، والخدمات.