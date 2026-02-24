البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 5.6 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع في حجم التداول والمؤشرات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 74 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 20 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و493 مليون سهم، بارتفاع بلغت نسبته 92% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و676 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 82% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، من خلال تنفيذ 3680 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 966.09 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.43% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 100 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 55 مليون دينار من خلال تنفيذ 44 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين مليار سهم بقيمة مالية بلغت ملياري دينار من خلال تنفيذ 313 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ويضم 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.