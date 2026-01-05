البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 5 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 63 شركة مساهمة، في حين لم تُتداول أسهم 31 شركة لعدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 10 شركات عن التداول لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق.

وأضاف التقرير أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 7 مليارات سهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 85% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وبقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار، منخفضة بنسبة 90% عن الأسبوع السابق، من خلال تنفيذ 4455 صفقة.

وأشار إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق عند مستوى 988.42 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.52% مقارنة بإغلاقه في الجلسة السابقة.

وبيّن التقرير أن عدد الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير العراقيين خلال الأسبوع الماضي بلغ مليار سهم، بقيمة مالية بلغت مليار دينار، من خلال تنفيذ 33 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير العراقيين 780 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت مليون دينار، عبر تنفيذ 12 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ويضم 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.