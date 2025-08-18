البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 5 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها بلغ 48 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 19 شركة عن التداول لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و913 مليوناً و691 ألف سهم، بانخفاض نسبته 13% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و659 مليوناً و156 ألف دينار منخفضة بنسبة 65%، من خلال تنفيذ 4071 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 960.27 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.82% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبحسب التقرير، فإن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 21 مليون سهم بقيمة 59 مليون دينار من خلال تنفيذ 28 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبلهم 149 مليون سهم بقيمة 368 مليون دينار من خلال تنفيذ 153 صفقة".

يشار إلى أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ويضم 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.