سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 4 مليارات دينار في أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-24T07:02:49+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 4 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداوله أسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 67 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 34 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف شركتين لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و588 مليونا و 751 ألف سهم بانخفاض بلغ نسبته 25% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 4 مليارات و230 مليونا و91 الف دينار مرتفعا بنسبة 33% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3572 صفقة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 598.71 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.44% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 385 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 371 مليون دينار من خلال تنفيذ 143 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 228 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 926 مليون دينار من خلال تنفيذ 287 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

related

البورصة العراقية تتداول 10 مليارات سهم بقيمة 7 مليارات دينار في شهر واحد

Date: 2021-11-06 09:10:45
البورصة العراقية تتداول 10 مليارات سهم بقيمة 7 مليارات دينار في شهر واحد

البورصة العراقية تتداول 236 مليون سهم بقيمة بلغت 566 مليون دينار

Date: 2021-06-03 11:25:46
البورصة العراقية تتداول 236 مليون سهم بقيمة بلغت 566 مليون دينار

البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

Date: 2021-02-22 11:45:41
البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 10 مليارات دينار في اسبوع

Date: 2022-06-12 12:12:29
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 10 مليارات دينار في اسبوع

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

Date: 2022-06-20 11:18:37
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

Date: 2021-06-17 11:00:33
خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة تجاوزت 500 مليون دينار

Date: 2022-07-04 13:37:19
البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة تجاوزت 500 مليون دينار

البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

Date: 2021-10-24 12:52:32
البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع