البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 4 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداوله أسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 67 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 34 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف شركتين لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و588 مليونا و 751 ألف سهم بانخفاض بلغ نسبته 25% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 4 مليارات و230 مليونا و91 الف دينار مرتفعا بنسبة 33% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3572 صفقة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 598.71 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.44% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 385 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 371 مليون دينار من خلال تنفيذ 143 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 228 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 926 مليون دينار من خلال تنفيذ 287 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.