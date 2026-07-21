البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 390 مليار دينار خلال ستة أشهر

شفق نيوز- بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تنظيم 112 جلسة جرى خلالها تداول أسهم 90 شركة مساهمة عراقية من أصل 120 شركة مدرجة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.

وذكر تقرير للسوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 389.46 مليار سهم، فيما بلغت قيمة التداول 390.35 مليار دينار، من خلال تنفيذ 119,375 عقداً عبر 37 شركة وساطة مالية باستخدام أنظمة التداول الإلكترونية.

وأشار إلى أن مؤشر ISX60 أغلق في آخر جلسة من النصف الأول عند 1,019.39 نقطة، مرتفعاً بنسبة 5.56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما أغلق مؤشر ISX15 عند 1,273.79 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16.52% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن التداول لم يشمل أسهم 22 شركة مدرجة، في حين كانت أسهم 8 شركات موقوفة عن التداول خلال الفترة، مؤكداً أن التقرير يأتي في إطار متطلبات الإفصاح الدوري وتعزيز الشفافية ونشر البيانات المتعلقة بسوق العراق للأوراق المالية.