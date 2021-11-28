البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر من مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداوله ما يقارب من ملياري سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار دينار خلال اليوم.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم الأحد بلغ 40 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 43 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 22 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 105 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليار و944 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و600 مليون دينار من خلال تنفيذ 763 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 560.76 نقطة".

واشار الى ان اكثر الشركات ربحية هي شركة الوئام للاستثمار المالي وبتغيير بلغ 20%، تليها شركة الوطنية لتصنيع الاثاث المنزلي وبتغيير بلغ 18%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هي الفلوجة لصناعة المواد الانشائية وبنسبة تغيير بلغت 12.5-%، تليها شركة المصرف الاهلي وبنسبة تغيير بلغ 8.73 - %.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏