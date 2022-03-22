البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر من ملياري دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن تداوله أكثر من مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من ملياري دينار .

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم الأحد بلغ 36 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 46 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 17 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارا و292 مليونا سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليارا و 209 مليونا دينار من خلال تنفيذ 812 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 595.92 نقطة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغ 10 آلاف سهم بقيمة مالية بلغت 26 ألف دينار من خلال تنفيذ صفقة واحدة على شركة واحدة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 23 مليون سهم بقيمة بلغت 102 مليون دينار من خلال تنفيذ 53 صفقة على أسهم 3 شركات.

واوضح ان اكثر الشركات ربحية هي شركة فندق عشتار وبتغيير بلغ 10%، تليها شركة الامين للتأمين وبتغيير بلغ 6.25%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو مصرف سومر التجاري وبنسبة 8.89-%، تليها شركة انتاج الالبسة الجاهزة وبنسبة تغيير بلغ 5.88 -%.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏