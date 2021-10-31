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البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-31T14:06:30+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداوله ملياري سهم بقيمة مالية بلغت ملياري دينار خلال الاسبوع الماضي.

 وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع".

وأوضح أن "عدد الشركات المتوقفة بلغ 23 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ مياري و490 مليون سهم، بانخفاض بلغ 43.97% قياساً بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت ملياري و148 مليون دينار، بانخفاض بلغ 18.25% قياساً بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1434 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 588.64 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.03% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 206 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 242 مليون دينار من خلال تنفيذ 73 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 494 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 446 مليون دينار من خلال تنفيذ 174 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏

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