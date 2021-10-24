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البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-24T12:52:32+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداوله 4 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت ملياري دينار عراقي خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 41 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع"، مبيناً أن "عدد الشركات المتوقفة بلغت 23 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و445 مليون سهم، بارتفاع بلغ 359% قياساً بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت ملياري و 628 مليون دينار، بارتفاع بلغ 114% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1838 صفقة".

وأشار التقرير، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 588.64 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.62% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبين أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 533 مليون سهم، بقيمة مالية بلغت 444 مليون دينار، من خلال تنفيذ 50 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 134 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 88 مليون دينار من خلال تنفيذ 40 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعياً من الأحد حتى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏

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