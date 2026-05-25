البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 86 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 86 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 67 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 29 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، بينما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 83 ملياراً و652 مليون سهم، بارتفاع بلغت نسبته 1.206% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 86 ملياراً و729 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 958% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، من خلال تنفيذ 5718 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق عند 944.57 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.46% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين خلال الأسبوع الماضي بلغ 54 مليون سهم، بقيمة مالية بلغت 143 مليون دينار، من خلال تنفيذ 53 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 748 مليون سهم، بقيمة مالية بلغت مليار دينار، من خلال تنفيذ 138 صفقة".

يُذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.