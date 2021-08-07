البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 84 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداول 81 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 84 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، كما استمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 81 ملياراً و546 مليوناً و383 الف سهم بارتفاع بلغ 4.152% قياسا بالجلسة الماضية، بقيمة مالية بلغت 84 ملياراً و268 مليوناً و407 آلاف دينار بارتفاع بلغ 2.876% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1468 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 582.39 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.22% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبين السوق ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 165 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 543 مليون دينار من خلال تنفيذ 118 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 111 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 419 مليون دينار من خلال تنفيذ 68 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏