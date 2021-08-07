سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 84 مليار دينار في أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-07T10:30:50+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 84 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداول 81 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 84 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

 وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، كما استمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 81 ملياراً و546 مليوناً و383 الف سهم بارتفاع بلغ 4.152% قياسا بالجلسة الماضية، بقيمة مالية بلغت 84 ملياراً و268 مليوناً و407 آلاف دينار بارتفاع بلغ 2.876% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1468 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 582.39 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.22% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبين السوق ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 165 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 543 مليون دينار من خلال تنفيذ 118 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 111 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 419 مليون دينار من خلال تنفيذ 68 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏

related

الدولار يقفل على ارتفاع في اسواق بغداد

Date: 2021-06-13 15:07:02
الدولار يقفل على ارتفاع في اسواق بغداد

الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

Date: 2021-02-20 08:10:24
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

Date: 2021-04-29 12:37:56
البورصة العراقية تتداول أسهم 34 شركة وتغلق على ارتفاع

خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

Date: 2021-06-17 11:00:33
خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

Date: 2021-02-22 11:45:41
البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء الحظر

Date: 2021-05-01 06:36:57
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء الحظر

البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

Date: 2021-06-26 10:37:02
البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة قاربت الملياريّ دينار

Date: 2021-03-01 13:23:36
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة قاربت الملياريّ دينار