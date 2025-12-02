البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 8 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 64 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 30 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 13 مليارا و746 مليونا و87 ألف سهم بانخفاض بلغ نسبته 54% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 8 مليارات و751 مليونا و644 ألف دينار مرتفعا بنسبة 0.49% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 4685 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 952.03 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.34% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 112 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 220 مليون دينار من خلال تنفيذ 64 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 76 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 161 مليون دينار من خلال تنفيذ 89 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.