البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 77 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 77 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 66 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 29 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 76 ملياراً و422 مليون سهم، بارتفاع نسبته 29% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، وبقيمة مالية بلغت 77 ملياراً و436 مليون دينار، بارتفاع نسبته 38% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، من خلال تنفيذ 5302 صفقة”، مشيراً إلى أن “مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق عند 950.64 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.13% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين خلال الأسبوع الماضي بلغ 945 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت 3 ملايين دينار، من خلال تنفيذ 17 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 233 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت 3 ملايين دينار، من خلال تنفيذ 9 صفقات".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.