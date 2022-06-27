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البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 7 مليارات دينار في أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-27T11:07:17+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 7 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من سبعة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 53 شركة مساهمة، فيما لم يتداول أسهم 36 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، كما استمر توقف 14 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ أربعة مليارات و110 ملايين و295 ألف سهم بقيمة مالية بلغت سبعة مليارات و20 مليونا و373 الف دينار من خلال تنفيذ 3446 صفقة".

واضاف أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 581.16 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.29% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار السوق إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 579 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 990 مليون دينار من خلال تنفيذ 96 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 856 مليون سهم بقيمة مالية بلغت ملياراً و92 مليون دينار من خلال تنفيذ 380 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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