البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 67 مليار دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداول 66 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 67 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 52 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 32 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، مع استمرار توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 66 ملياراً و683 مليوناً و358 الف سهم بانخفاض بلغ 1.5%، وبقيمة مالية بلغت 67 ملياراً و414 مليوناً و659 الف دينار بانخفاض 0.12%، قياسا بالجلسة الماضية، من خلال تنفيذ 2609 صفقة".

وأشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 579.27 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.3% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واوضح السوق ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 361 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 942 مليون دينار من خلال تنفيذ 363 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 1.279 مليار سهم بقيمة مالية بلغت مليار دينار من خلال تنفيذ 86 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.