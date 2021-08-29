البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 6 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداول 7 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 6 مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 48 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 36 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 7 مليارات و324 مليوناً و925 الف سهم بارتفاع بلغ 97 %، قياساً بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و45 مليونا و449 الف دينار، بارتفاع بلغ 3% قياساً بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 2870 صفقة"، مبيناً أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 596.92 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 8.84% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 810 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 644 مليون دينار، من خلال تنفيذ 77 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 387 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 692 مليون دينار من خلال تنفيذ 232 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏